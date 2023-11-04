أتلتيكو مدريد يتجرع الهزيمة على يد لاس بالماس بثنائية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد أمام نظيره فريق لاس بالماس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دي جران كاناريا"، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.



أحداث مباراة أتليتكو مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

افتتح كيريان رودريجيز، لاعب لاس بالماس، التسجيل لفريقه في الدقيقة 51، بعد تمريرة حاسمة من زميله ألبرتو موليرو.

وعند الدقيقة 75، أضاف بينيتو راميريز الهدف الثاني لفريق لاس بالماس، من صناعة زميله منير الحدادي.

وتمكن ألفارو موراتا من تسجيل الهدف الأول لفريق أتليتكو مدريد عند الدقيقة 83، بعد تمريرة متقنة من رودريجو ريكيلمي.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني بعد نهاية المباراة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق لاس بالماس إلى النقطة 17 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 25 في المركز الثالث.