نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بلدية المحلة ضد فاركو.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم السبت فريق بلدية المحلة نظيره فاركو، ويحتضن اللقاء نادي غزل المحلة، ضمن مواجهات الدوري المصري.

موعد مباراة غزل المحلة ضد فاركو

وتنطلق المواجهة اليوم السبت بين فريقي بلدية المحلة ضد فاركو في تمام السابعة مساء، لحساب الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة وفاركو

وتُذاع مباراة بلدية المحلة ضد فاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

وجدير بالذكر يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثاني عشر برصيد 5نقاط، كما يحتل فريق فاركو المركز الخامس عشر برصيد4 نقاط.