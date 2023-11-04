نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم مباريات السبت الممتاز 4 نوفمير 2023...اهم دوريات العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لديك اليوم تشكيلة متنوعة ومثيرة من مباريات كرة القدم المقامة حول العالم، مع تركيز خاص على الدوريات العربية والأوروبية. في الدوري المصري، يتقابل المقاولون العرب مع الأهلي على استاد المقاولون العرب، وفي الوقت نفسه، يلتقي بلدية المحلة بفريق فاركو على استاد غزل المحلة. وفي إنجلترا، تُسلط الأضواء على مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال على سانت جيمس بارك، ويستضيف مانشستر سيتي فريق بورنموث على ملعب الاتحاد.

في الدوري الإسباني، يبرز اللقاء المنتظر بين ريال سوسيداد وبرشلونة، بينما في الدوري السعودي، يواجه الاتفاق فريق الرائد. ولا يمكن إغفال المواجهة العملاقة في الدوري الإيطالي حيث يستضيف ميلان فريق أودينيزي في سان سيرو.

الدوري الألماني لا يخلو من الإثارة مع مواجهة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، وفي الدوري الفرنسي يستعد أولمبيك مارسيليا لاستقبال ليل. وفي الأمريكتين، تبرز مباراة كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وفلوميننسي.

على الصعيد العربي، تستمر المنافسات بمباريات في الدوري التونسي والمغربي والأردني، مع افتتاحية الاتحاد بن قردان ضد النجم الساحلي في تونس، والجيش الملكي يواجه يوسفية برشيد في المغرب. وفي العراق، يلتقي الطلبة بنفط ميسان، بينما تشهد الإمارات مباراة بين عجمان والوحدة.

كل هذه المباريات تعد بالكثير من التشويق والإثارة لعشاق الساحرة المستديرة حول العالم.