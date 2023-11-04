نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأوامر من أنشيلوتي.. ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي مسؤولو نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

ريال مدريد مهتم بضم الألماني ليروني ساني

كشفت صحيفة بيلد الألمانية بأن مسؤولو نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع ليروي ساني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024.

وأضافت الصحيفة بأن ريال مدريد يحاول التعاقد مع ليروي ساني، ولكن خططهم الآن أكثر تركيزًا في اتجاه ضم كيليان مبابي أو جمال موسيالا.

وتابعت الصحيفة بإن ريال مدريد حاول التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، ولكن كل المفاوضات فشلت ليتبقي للملكي الأمل الاخير خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان.

ما موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي رايو فاليكانو مساء الأحد المقبل 5 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.