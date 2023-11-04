نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع الدوريات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُتوقع أن يشهد جدول مباريات اليوم مواجهات مثيرة في عدة دوريات بارزة حول العالم. الدوريات المشمولة هي الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي والدوري السعودي والدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم في جميع الدوريات والقنوات الناقلة لها

وتأتي مواعيد مباريات اليوم وفق ما يلي:-

الدوري الإنجليزي

فولهام ضد مانشستر يونايتد، الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

برينتفورد ضد وست هام يونايتد، الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

بيرنلي ضد كريستال بالاس، الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 2.

إيفرتون ضد برايتون، الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

مانشستر سيتي ضد بورنموث، الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

شيفيلد يونايتد ضد ولفرهامبتون، الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 3.

نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال، من المقرر أن تقام هذه المباراة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد جيرونا، الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 بتوقيت مكة المكرمة، 3:00 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

ريال بيتيس ضد ريال مايوركا، الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، 5:15 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

سيلتا فيجو ضد أشبيلية، الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

ريال سوسيداد ضد برشلونة، المباراة الرئيسية في الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد نابولي، الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، 4:00 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP”.

أتلانتا ضد إنتر ميلان، الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP”.

ميلان ضد أودينيزي، الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP”.

الدوري الألماني

يونيون برلين ضد آينتراخت فرانكفورت، الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة، عرض عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

ماينز ضد لايبزج، الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

كولن ضد أوجسبورج، الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

هوفنهايم ضد باير ليفركوزن، الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة، عرض على شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

هذه المواجهات الكروية المثيرة ستقدم فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بأحداث مثيرة وتجارب رياضية مثيرة عبر شاشات التلفزيون والتطبيقات الرياضية.

الدوري السعودي

أبها ضد الأخدود: سيقام اللقاء في الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة. سيتم عرض المباراة على شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و(SSC 5).

مباراة النصر والخليج: ستجمع النصر والخليج في لقاء يُقام في الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة. سيتم بث المباراة على شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و(SSC 5).

الاتفاق ضد الرائد: من المقرر أن يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة، وسيتم بثه على شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

الدوري المصري

الجونة ضد الداخلية: سيتم إقامة اللقاء في الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 4:00 بتوقيت القاهرة، وسيتم بثه عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

المقاولون العرب ضد الأهلي: اللقاء سينطلق في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة، وسيتم عرضه على قناة أون تايم سبورتس المصرية.

بلدية المحلة ضد فاركو: من المقرر أن يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة، وسيتم بثه على قناة أون تايم سبورتس المصرية.

هذه المواجهات الكروية ستكون مثيرة لعشاق الكرة في السعودية ومصر وستتوفر على شاشات التلفزيون المذكورة.