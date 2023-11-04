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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عن تفاصيل الاتفاق المحتمل بين ريال مدريد الإسباني وجونكالو إيناسيو، لاعب خط الدفاع في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن ضم صخرة جديدة

ويعتبر الشاب البرتغالي البالغ من العمر 22 عامًا، إيناسيو، لاعبًا ملفتًا للأنظار بأدائه المتميز مع فريقه سبورتنج لشبونة.

وذكرت تقارير إسبانية في الفترة الأخيرة أن ريال مدريد يفكر جديًا في ضم إيناسيو خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض الغياب الطويل للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بسبب الإصابة، وتراجع مستوى اللاعب النمساوي دافيد ألابا.

ومع ذلك، نفى فابريزيو رومانو هذه الشائعات عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، مؤكدًا عدم وجود اتفاق رسمي بين ريال مدريد وإيناسيو في الوقت الحالي. وأكد الصحفي البارز عدم وجود معلومات تؤكد صفقة بقيمة 60 مليون يورو بين الناديين خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير.

وأشار رومانو إلى أن الظهير الأيسر محل اهتمام العديد من الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد، ليفربول ونيوكاسل يونايتد.