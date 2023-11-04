نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من أوسوريو عقب الخسارة من زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الطاقم الفني للفريق الأول لنادي الزمالك المصري، بإشراف المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قرار مهم بعد الهزيمة أمام زد.

اللاعبون في الزمالك يحصلون على راحة لمدة 24 ساعة

وقرر المدرب الكولومبي منح الفريق راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات يوم السبت بعد مباراة زد، التي انتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز والتي أُقيمت يوم الجمعة.

من المقرر أن يُستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي المقرر إقامته يوم 8 نوفمبر في استاد القاهرة الدولي.

وأشار أوسوريو إلى عدم توضيح مستقبله مع الفريق مشيرًا إلى أنه يُبذل كل جهده مع الفريق حاليًا.

وأكد المدير الفني أنه لن يغيّر أسلوب اللعب وأكد على استمراره في اللعب الهجومي، موضحًا عدم تعاقده مع أي لاعب جديد خلال فترة قضاها مع الفريق التي بلغت 7 أشهر، على الرغم من طلبه التعاقد مع مدافع يلعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح.