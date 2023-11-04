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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري.

الاهلي ينهي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت في مباراة تُقام في السابعة مساءً على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

قبل بدء التدريبات الجماعية، قام مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، لشرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المهمة المرتبطة بمباراة المقاولون العرب.

بحضور الجهاز الفني، تبعت الفقرات التدريبية بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال. تم منح بعض اللاعبين جلسات تدريبية خاصة للتعافي وتحسين اللياقة البدنية في الصالة الرياضية، وفقًا لبرنامج التدريب المخصص لهم.

كما أشرف ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، على جلسات فردية لأربعة حراس، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ومصطفى مخلوف، في جانب منفصل خلال التدريب الجماعي. اختتم كولر الجلسة بتقسيمة قوية وتدريبات محددة لخطوط الدفاع والهجوم في الفريق.