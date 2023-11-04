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أحمد جودة - القاهرة - قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد أربعة لاعبين أساسيين من قائمة الفريق المقرر خوض مباراة المقاولون العرب غدًا السبت في الدوري المصري.

كولر يستبعد أربعة لاعبين من مباراة المقاولون العرب

تقارير إعلامية أكدت استبعاد الرباعي محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات من تشكيلة الأهلي، حيث يسعى كولر لإعطاء هؤلاء اللاعبين راحة إضافية نظرًا للضغط الكبير للمباريات.

وعلى الرغم من مشاركة الرباعي في التدريبات الجماعية اليوم، فإن كولر يفضل عدم تعرضهم للإرهاق وقرر استبعادهم من مواجهة المقاولون.

في ظل غياب الشناوي، من المنتظر أن يحرس مرمى الأهلي الحارس الشاب مصطفى شوبير في مواجهة المقاولون العرب.

يُلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في استاد الجبل الأخضر مساء السبت في إطار الجولة السادسة من دوري النيل.

ويرتفع الأهلي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بست نقاط من اثنين من الانتصارات، وذلك بعد إجراء المباريات.