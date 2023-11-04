نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. بيراميدز يحاول خطف قناص الأهلي السابق من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي عجمان الإماراتي، أن اللاعب يظهر بأداء مميز في دوري الإمارات، وهناك اهتمام من عدة أندية بالتعاقد معه في الفترة القادمة.

وكيل ازارو يكشف اخر التطورات بخصوص مستقبله

وصرّح سيد مصطفى خلال مشاركته في برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، مؤكدًا أن عقد وليد أزارو مع نادي عجمان الإماراتي سينتهي في نهاية الموسم، مما يسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ في شهر يناير المقبل.

وأشار وكيل أزارو إلى أن هناك اتصالات من عدة أندية، سواء داخل مصر أو خارجها، معربًا عن استفسارات غير رسمية حول وليد أزارو، مؤكدًا أنه لم ترد عروض رسمية من بيراميدز حتى الآن.

وأكد أيضًا: "كل الاحتمالات متاحة بخصوص مستقبل وليد أزارو في الدوري المصري، لكن الأهلي يحتل الأولوية في مصر".

وفيما يتعلق بمحمد شريف، أوضح أن احتمالية انتقاله لنادٍ آخر غير الأهلي تبدو مستبعدة، مشيرًا إلى أن نادي الخليج ما زال ملتزمًا بعقد اللاعب لفترة موسمين، مشيرًا إلى أن الأخبار الحالية مجرد شائعات.

وختم تصريحاته بأنه لا توجد عروض رسمية حتى الآن لضم حسين الشحات من الدوري السعودي، مؤكدًا أنه إذا كان هناك أي عرض، سيتم التنسيق مع النادي الأهلي.