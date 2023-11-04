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أحمد جودة - القاهرة - يُستضيف فريق نابولي الإيطالي، فريق ساليرنيتانا، اليوم السبت، على ملعب "أريكى" في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

ميلان مع أودينيزى ونابولى ضيفا على ساليرنيتانا فى الدوري الإيطالي

تسعى الفريق الجنوبي لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة السابقة مع ميلان بهدفين لكل منهما. ويتطلع نابولي إلى الفوز في المباراة القادمة.

نابولي يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3، كما تلقى هزيمتين.

في نفس اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، سيواجه فريق ميلان نظيره أودينيزي على أرضية ملعب "سان سيرو" في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

ميلان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بقيادة المدرب ستيفانو بيولي، محققًا 7 انتصارات في 10 مباريات، إلى جانب تعادل وهزيمتين.

الفريق اللومباردي يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر برصيد 25 نقطة ونقطة واحدة عن يوفنتوس الذي يحتل المركز الثاني.