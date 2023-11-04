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أحمد جودة - القاهرة - تم ترشيح النجم المصري محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الحالي 2023 من قبل رابطة مشجعي كرة القدم. الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة "إكس" أعلن عن ترشيح محمد صلاح للجائزة، مشيرًا إلى أنه "مرشح لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بعد ترشحه لجائزة الأفضل في البريميرليج

تضمنت القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال العام الجاري، بجانب محمد صلاح، خمسة لاعبين آخرين، وهم: رودري وإيرلينج هالاند من مانشستر سيتي، بوكايو ساكا من أرسنال، كيران تريبيير من نيوكاسل، وأولي واتكينز من أستون فيلا.

محمد صلاح قدم أداءً رائعًا مع ليفربول خلال الموسم الحالي 2023-2024 في مختلف المسابقات، مُساهمًا في 14 هدفًا خلال 14 مباراة.

وتُبيّن إحصاءات محمد صلاح كالتالي: