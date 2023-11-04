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أحمد جودة - القاهرة - قبل انطلاق الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، يتصدر فريق توتنهام جدول ترتيب البطولة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الـ11

توتنهام يحتل الصدارة برصيد 26 نقطة، متفوقًا بفارق اثنتين عن أرسنال، الواقع في المركز الثاني.

الفريق حقق الانتصار في ثماني مباريات من إجمالي عشر، تعادل في اثنين ولم يتلق أي هزيمة بعد، سجل 22 هدفًا وتلقى 9 أهداف.

أرسنال يحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة، فاز في مباراته ضد شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة، بينما مانشستر سيتي يأتي في المركز الثالث بنفس الرصيد، لكن يفصله عن أرسنال الأهداف المُسجلة.

فيما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، بتحقيقه انتصارات في سبع مواجهات، تعادل في اثنتين وخسر مباراة واحدة.