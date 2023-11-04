نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل بداية الجولة الحادية عشر.. صلاح يطارد هالاند في ترتيب هدافي البريمرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة الحادية عشرة من الموسم الحالي 2023-2024.

محمد صلاح يطارد هالاند فى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 11

هالاند يحتل الصدارة برصيد 11 هدفًا سجلها خلال مشاركته في 10 مباريات مع مانشستر سيتي حتى الآن، آخرها كان في مرمى مانشستر يونايتد خلال ديربي مانشستر الأخير الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

محمد صلاح، نجم ليفربول، يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 8 أهداف، سجل منها هدفًا في فوز فريقه على نوتينجهام فورست 3-0 في الجولة العاشرة بملعب آنفيلد.

يشترك صلاح في المركز الثاني مع سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، الذي يأتي ثالثًا برصيد 8 أهداف.

كالوم ويلسون، لاعب نيوكاسل يونايتد، يأتي في المركز الرابع برصيد 7 أهداف حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كما يلي: