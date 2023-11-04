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أحمد جودة - القاهرة - أظهر حارس مرمى نادي زد إف سي، علي لطفي، تألقًا استحوذ على اهتمامات الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

علي لطفي يدخل حسابات فيتوريا بعد تألقه مع زد اف سي

أفاد مصدر مقرب من الطاقم الفني للمنتخب المصري، مدرب حراس المرمى لويس ستيفس، أنّ فيتوريا أعرب عن إعجابه بأداء علي لطفي وتقدمه الكبير منذ انضمامه إلى زد إف سي ومشاركته الأساسية مع الفريق الجديد. وأكدت المصادر أنّ فيتوريا يسعى لمنح لطفي الفرصة للانضمام لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه في 13 نوفمبر الجاري.

وأوضحت نفس المصادر أنّ فيتوريا طلب من ستيفس متابعة أداء علي لطفي في المباريات القادمة مع ناديه قبل المعسكر الدولي. وفي حال استمرار تألقه، سيتم استدعاؤه للانضمام إلى المعسكر القادم.

ووفقًا للمصادر، في حال انضمام علي لطفي إلى المعسكر القادم لمنتخب مصر، سيكون ذلك على حساب الحارس محمد صبحي من الزمالك، الذي تراجعت مستوياته مؤخرًا مع النادي، لدرجة أنّه فقد مكانته في تشكيلة أوسوريو المدير الفني للزمالك، الذي منح الفرصة لمحمود عواد في التشكيلة الأساسية.

وكشف الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول، بقيادة روي فيتوريا، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين لمعسكر شهر نوفمبر، الذي سيبدأ في 13 نوفمبر حتى 21 نوفمبر. خلال المعسكر سيُجرى الفراعنة مباراتين ضد جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن تتضمن القائمة النهائية للفراعنة 25 لاعبًا على الأقل، يشملون اللاعبين المحليين والمحترفين في الخارج.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، جاهزية محمود حسن تريزيجيه للانضمام للمعسكر المقبل. تريزيجيه تعرض لإصابة خفيفة في معصم يده خلال عملية الإحماء قبل مباراة فريقه، لكن التشخيص أظهر كدمة بسيطة ولن تعيقه من المشاركة في المعسكر والمباريات المقبلة.