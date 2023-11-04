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أحمد جودة - القاهرة - يقام لقاء بين فريق فولهام ومانشستر يونايتد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 على أرضية ملعب "كرافين كوتاج"، حيث يتطلع مانشستر يونايتد، بإشراف المدرب الهولندي إيريك تين هاج، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة مُريرة أمام نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بثلاثية، تلتها هزيمة في الديربي أمام السيتي في الجولة السابقة من الدوري بنتيجة مماثلة.

فولهام يستضيف مانشستر يونايتد " الجريح " في البريميرليج

من جهته، يسعى فريق فولهام إلى الحصول على الثلاث نقاط واستغلال دعم الجماهير على أرضهم لتحقيق الفوز وتحسين وضعهم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فولهام يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات، سجل 9 أهداف واستقبل 16.

مانشستر يونايتد يأتي في المركز الـ8 في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فاز في 5 مباريات وخسر نفس العدد، سجل 11 هدفًا واستقبل 16.