نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شتمه بأمه".. دوت الخليج الرياضي يكشف تفاصيل خناقة أوباما وشيكابالا مع لاعب زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر تفاصيل خناقة يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك مع مصطفى زيكو لاعب فريق زد اف سي، والتي نشبت بينهما في نهاية اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس.

تفاصيل مشادة اوباما وزيكو

ونجح فريق زد في تحقيق الانتصار على حساب الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات للفجر الرياضي، بأن مصطفى زيكو كان يستعرض بعض مهاراته في أخر دقائق اللقاء في إحدى جوانب الملعب، إلا أن هذا الأمر لم يقبله يوسف أوباما.

وتابع المصدر، بأن يوسف أوباما ذهب لمصطفى زيكو وقام بسب والدته، مما جعل لاعب زد يرد السب على لاعب الزمالك.

وأضاف، بأن محمود عبد الرازق شيكابالا سمع سب زيكو لأوباما، ليقوم بالذهاب للاعب زد وقال له "انت بتشتمه ليه"، ليقوم زيكو بالرد عليه "هو اللي شتمني الأول"، لينتهي الأمر عند ذلك وعودة اللاعبين للمباراة بشكل طبيعي.

