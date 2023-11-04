نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لو لاعب عنده دم ميخرجش من بيته بيتغلبوا وبيسهروا كمان".. الشيشيني يهاجم لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق، عن غضبه اتجاه لاعبي الأبيض، وأصدر الهجوم عليهم بعد الهزيمة من فريق زد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

سامي الشيشيني يفتح النار على لاعبي الزمالك



وتلقى فريق الزمالك الخسارة من لاعبي زد في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي والتي انتهت بفوز الثاني على الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري نايل.



وصرح الشيشيني، عبر تصريحات إذاعية، على "أون سبورت اف ام"، مهاجمًا لاعبي الزمالك قائلًا "لو لاعب عنده دم ميخرجش من بيته، لكن هناك لاعيبه معندهاش دم، اتغلبت بتمشي في الشارع عادي وبتخرج عادي وتسهر كمان".

وأكمل حديثه: "لما كنت بتعادل على ايامي مكنتش بخرج من البيت، الجيل الحالي الناس بتسيب معسكر فريقها وترجع الصبح مشوفتهاش دي، وده يوريك مدى اللي احنا وصلناله في نادي الزمالك، اللاعيبة معندهاش إحساس بالجمهور".

واختتم حديثه:" لاعبي الزمالك ليسي عليهم الضوء ولا الضغط من السوشيال ميديا عكس الفرق الكبيرة، وهذا أمر صعب للغاية عندما تكسب لا يشعر بك أحد وعندما تخسر لا يشعر أيضًا بك أحد المباريات كلها مثل بعضها".

