نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام يكن يفجر مفاجآت من داخل الزمالك لـ "دوت الخليج الرياضي": منصب مدير الكرة كبير على عبد الواحد السيد وخبر فتوح كذب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر نادي الزمالك اليوم من نظيرة زد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في اطار الجولة الخامسة، من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هشام يكن يفجر مفاجآت من داخل الزمالك لـ "دوت الخليج الرياضي"

وتواصل "دوت الخليج الرياضي" مع هشام يكن لاعب مصر والزمالك الأسبق يحدثنا عن ماذا يحدث داخل نادي الزمالك الفترة الحالية بعد تعيين مجلس اداره جديد بقيادة حسين لبيب.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "ما بني على باطل فهو باطل" مشيرًا إلي أنه تم ظلمة في الانتخابات الأخيرة، والتي فاز بها قائمة حسين لبيب بالكامل".

وأضاف: "أنا أكتر من يستحق منصب مدير الكرة حاليا داخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وعلى الجميع أن يعلم ذلك دون أن أطلب ذلك الأمر، مؤكدًا أنه الرجل المناسب لهذا المنصب".

أكمل: "خروج فتوح من المعسكر "كذب" ليس صحيح، خاصة أن اللاعب كتب تويته عبر صفحته الشخصية وتحدث عن قول الحقيقة فماذا يحدث داخل نادي الزمالك العريق من تدنى وكذب كبير".

أتم هشام يكن حديثة لـ "دوت الخليج الرياضي": "الانتخابات الأخيرة شهدت مهازل كبيرة والتزمت الصمت، ولكن الفترة الحالية مطلوب مدير كورة قوي للغاية، "وأنا أكثر شخص مناسب لهذا المنصب" موضحًا أن هذا المنصب به خلل حاليًا وليس مناسب في الفترة الحالية وكبير على عبد الواحد السيد مدير الكورة بالزمالك".

ويستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لانعقاد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة لأخذ بعض القرارات الهامة استعدادًا للمرحلة القادمة.

