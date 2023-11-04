نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار ناري من كولر تجاه موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي سيف زاهر، خلال برنامجه "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورت، إن السويسري مارسيل كولر، مدير الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، سيمنح الفرصة للفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، للمشاركة حتى شهر يناير القادم.

كولر يتخذ قرارا بشأن موديست والأهلي يجهز البديل

وأكد زاهر أن كولر يأمل في أن يُظهر موديست أداءً جيدًا، ولكن إذا استمر أداؤه بشكل متواضع، فإنه سيتم رحيله عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف: "إذا تم رحيل موديست في يناير، فقد تم التفاوض مع ثنائي هجومي بديل، أحدهم مصري والآخر أجنبي، حيث توصل الأهلي لاتفاق مع هذين اللاعبين للانضمام خلال الفترة المقبلة".

ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، يبقى فك العقد مع موديست قيد المراجعة وسيُقيم حتى يناير المقبل، وإذا استمر أداؤه المتواضع، فسيتم فسخ العقد بالتراضي بين الجانبين.

كما أشار المصدر إلى وجود حالة من الغضب داخل الأهلي نتيجة لمستوى اللاعب الفرنسي، وإذا استمر على نفس المسار حتى يناير المقبل، فقد يقرر النادي فسخ العقد والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

الفرنسي موديست لم يقدم أي إضافة للفريق، ولم يسجل سوى هدفًا وحيدًا في مبارياته، مما جعله عبئًا على الفريق، وفي إحدى المرات كانت الكرة في طريقها للخروج، لكن اصطدمت بمدافع إنبي وتغير اتجاهها لتسكن الشباك.

هذا ويُعتبر موديست أحدث الأمثلة التي تُظهر فشل الصفقات الأجنبية في النادي الأهلي، حيث يواجه مُعظم اللاعبين الأجانب صعوبات، باستثناء عدد قليل منهم الذين نجحوا في إثبات جدارتهم مع الفريق، ومن بين هؤلاء اللاعبين الغاني أحمد فيليكس والأنغوليان جلبرتو وفلافيو وأخيرًا الظهير الأيسر علي معلول.