نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطان الغنام يغيب عن مواجهة الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يغيب سلطان الغنام لاعب نادي النصر عن مواجهة الخليج في دوري روشن السعودي بسبب الإيقاف من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

النصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي

اختتم نادي النصر السعودي تدريباته مساء اليوم على ملعبه استعدادًا لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي.

يدخل نادي النصر معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق السعودية استعدادًا لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد ضمن مباريات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الخليج ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري روشن السعودي والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد أول بارك.

