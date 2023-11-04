نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. سقوط جديد وعقوبة منتظرة للثلاثي وتفوق الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

سقوط جديد في القلعة البيضاء

سقط فريق الزمالك في فخ الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي، وذلك حين خسر مساء الليلة أمام فريق زد، بهدفين مقابل هدف.

وتتوالى النتائج السيئة داخل القلعة البيضاء للمباراة الثانية على التوالي، حيث تلقى الهزيمة الأولى له في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك أمام فريق إنبي بهدفين مقابل هدف.



عقوبة منتظرة على ثلاثي الزمالك

ينتظر ثلاثي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك كل من، أحمد فتوح واللاعب مصطفى الزناري، وكذلك حارس المرمى محمد صبحي، عقوبة إدارية من قبل مدير الكرة عبد الواحد السيد.

وتأتي العقوبة نظرا لخروج الثلاثي مساء أمس الخميس من معسكر المباراة دون علم الجهاز الفني، والرجوع خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، وترتب على ذلك استبعاد الثلاثي من المباراة أمام فريق زد.

وينتهي عقد اللاعب أحمد فتوح مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وينتظر مسؤولو القلعة البيضاء تجديد عقد اللاعب أو مغادرة الفريق.

تفوق كاسح لفرق الشباب بالزمالك

تمكن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره فريق الشرقية للدخان بهدفين دون مقابل، وذلك في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة دوري منطقة الجيزة.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2013، من تحقيق الفوز على نظيره فريق العياط بسداسية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري منطقة الجيزة.

