نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. مفاجآت بالجملة في الغيابات والجزائري أول العائدين وصافرة تحكيمية مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

غيابات بالجملة في قائمة الأهلي

أعلن المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر عن قائمة الفريق لمباراة الغد، وذلك لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - كريم فؤاد.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - كريستو - كريم نيدفيد.

في خط الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن.

وجاءت قائمة الغائبين على النحو التالي:

محمد الشناوي، علي معلول، محمود متولي، أكرم توفيق، مروان عطيه، حسين الشحات، عمرو السولية، محمود عبد المنعم كهربا، المغربي رضا سليم، محمد زعلوك، معتز محمد.

صافرة تحكيمية مثيرة لمباراة الغد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفريق المقاولون العرب، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت.

وجاءت قائمة طاقم تحكيم المباراة على النحو التالي:

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين.

حكم أول: شريف عبد الله.

حكم ثاني: وائل شعبان.

حكم رابع: محمود وفا.

حكم فيديو (var): محمود بسيوني.

حكم مساعد فيديو: صبحي العمراوي.



الجزائري أول العائدين

نال اللاعب الجزائري المعار من صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا أحمد القندوسي، إعجاب واستحسان الجميع داخل القلعة الحمراء.

وقرر مسئولو القلعة الحمراء وضع اللاعب على رادار العائدين من الإعارة، وذلك عقب نهاية الموسم الجاري.

وسجل اللاعب أحمد القندوسي 4 أهداف، خلال الخمس مباريات التي خاضها مع فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي.

