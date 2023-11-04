نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كل شئ لن ينتهي بين يوم وليلة".. المتحدث الرسمي يكشف التفاصيل داخل جدران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -







أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موعد عقد مجلس إدارة الفارس الأبيض لاجتماع من أجل مناقشة وإصدار بعض القرارات الخاصة باستبعاد الثلاثي من مباراة زد.

المتحدث الرسمي يكشف التفاصيل داخل جدران الزمالك



وقال سالم عبر أون تايم سبورتس: "يعقد مجلس الإدارة اجتماعا يوم الأحد المقبل في السادسة مساءً لبحث ما حدث بشأن ثلاثي الفريق واستبعاده وأيضا مباراة زد".



وتابع: "عصر القرارات الفردية والانفعالية في الزمالك انتهى، كل شيء يسير بنظام وسيتم دراسة كل شيء".

وأضاف: "طلبنا من عبد الواحد السيد تقريرا مكتوبا، وسيتم اتخاذ القرارات في المجلس، وسيتم دراسة كل شيء سواء ما حدث في المعسكر أو خلال المباراة".

واكمل: "كم المشاكل المعروضة على مجلس الإدارة كبير، وللأسف إيقاف القيد مستمر، هذه المشاكل ستأخد وقتا من أجل حلها".

واستكمل: "الفترة الأولى تحتاج لمجموعة اجتماعات لحل الأزمات والمشاكل، ومن أجل تنفيذ أكبر عدد من الوعود الانتخابية، هناك جلسات تعقد بين الأعضاء بشكل فردي لكن القرارات تتخذ خلال الاجتماعات الرسمية".

واستطرد: "جمهور الزمالك له كل الحق في الغضب والحزن، ولم نعتد فقد هذا العدد من النقاط بشكل مبكر في أول الموسم".

واختتم: "لا بد أن يعرف الجميع أن كل شيء لن ينتهي بين يوم وليلة، وكل ما يهم جمهور الزمالك هي اهتمامات مجلس إدارة النادي".

وتلقى الزمالك الخسارة للمرة الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز على يد زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، وكان قد هُزم من إنبي في الجولة السابقة.

ويحتل الزمالك المركز السادس بعد تلقي الهزيمة برصيد 8 نقاط في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

