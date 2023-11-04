نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي زد: زيكو يستحق الانضمام للمنتخب وكنا نقدر نهزم الزمالك بنتيجة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد، أن مصطفى زيكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي يسحتق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر.

نادي زد: زيكو يستحق الانضمام للمنتخب وكنا نقدر نهزم الزمالك بنتيجة تاريخية

وأوضح وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى زيكو يستحق الانضمام لمنتخب مصر، واختيارات فيتوريا دائما ما تكون مفتوحة".

وتابع: "مصطفى زيكو ثاني الهدافين بعد مابولولو، وتطور كثيرًا بعد فترة حرس الحدود".

وأضاف: "نادي الزمالك بيلعب بطريقة فيها ريسك عالي بشكل غير عادي، الطريقة حلوة لكن محتاجة خبرات خصوصًا في خط الدفاع".

واستكمل: "بدأنا مباراة الزمالك بشكل ضعيف، في ظل وجود ارتداد دفاعي كان مبالغا فيه بسبب نقص الخبرات، ونقص الانسجام".

وأشار: "لو كان هناك جرأة بين لاعبي زد بعد الهدف الثاني الذي سجلناه في شباك الزمالك كان ممكن نسجل الثالث والرابع".

جدير بالذكر أن فريق زد الأول لكرة القدم، كان قد نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.