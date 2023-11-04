نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث مدربين على طاولة الزمالك والمجلس يقرر.. "دوت الخليج الرياضي" ينفرد بالتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا صوت يعلو داخل ميت عقبه سوى عن هزيمة الزمالك أمس بهدفين مقابل هدف من نادي زد الصاعد حديثًا، ضمن منافسات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الممتاز، مما أشعل حالة من الغضب داخل مجلس إدارة نادي الزمالك.

ثلاث مدربين على طاولة الزمالك

وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصادره داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي في انعقاد مستمر حتى الإنتهاء من الخطوة المقبلة وهي رحيل الكولومبي اوسريو عم القلعة البيضاء".

وأضاف المصدر: "ما حدث خلال الساعات الماضية بعد هزيمة الفريق من نادي زد الصاعد بهدفين لهدف أشعل الأمور والموقف تمامًا داخل جدران نادي الزمالك، وهناك أحاديث جانبية حدثت بين أعضاء مجلس الإدارة وبعضها عبر الهاتف عقب المباراة مباشرة".

وأتم المصدر تصريحاتة:" هناك ثلاث أسماء حاليًا على طاولة مجلس الإدارة بدأ البعض داخل المجلس في التفاوض معهم تحسبًا لاقاله أوسوريو وهم، كريستين جروس المدير الفني السابق للزمالك، وباتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق، وموسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وفي انتظار الاجتماع الرسمي لأخذ القرار فيما يفيد نادي الزمالك المرحلة القادمة والإعلان عن كافة التفاصيل في بيان رسمي من المتحدث الرسمي للنادي".

وخسر الزمالك من نادي زد الصاعد حديثا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم