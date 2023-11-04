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أحمد جودة - القاهرة -

فتح محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، النار على أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

بركات يفتح النار على ثلاثي الزمالك بسبب مغادرة المعسكر

يأتي ذلك بعد أن غادر الثلاثي معسكر فريق الزمالك قبل مواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت أمس الجمعة.

وتساءل بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يعني ايه لاعب كورة يسيب المعسكر ويمشي، وعنده ماتش في الدوري تاني يوم".

وتابع بركات: "المفروض يبقى في مسؤولية، هو اللي سايب المعسكر وطالع، طالع ليه؟ ايه المهم أوي أو ميتأجلش يسيب المعسكر عشانه، اللي يعمل كدة يبقى مش بيتحمل مسؤولية".

واختتم: "انت بتلعب في كيان كبير ونادي الزمالك وده أكل عيشك، ولازم تحترم جمهور نادي الزمالك".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان قد خسر بثنائية مقابل هدف أمام نظيره زد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

