نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل مواجهات السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر.

وتنطلق اليوم السبت 4 نوفمبر، منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بأول سبعة مباريات في الجولة.

هالاند في الصدارة وصلاح ينافس

ويحتل النرويجي إرلينج براوت هالاند نجم هجوم فريق مانشستر سيتي حاليا، صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 هدف.

بينما يحتل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند 11 هدف.

2-سون هيونج مين 8 أهداف.

3- محمد صلاح 8 أهداف.

4- ويلسون 7 أهداف.

5- ألكسندر إيزاك 6 أهداف.

6- بريان مبيومو 6 أهداف.

7- هوانج هي تشان 6 أهداف.

8- جارود بوين 6 أهداف.

9- دوجلاس لويز 5 أهداف.

10- إيفان فيرجسون 5 أهداف.