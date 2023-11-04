نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس الاهلي.. مهيب عبد الهادي يحسم الجدل بشأن أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي موقف أحمد أبو الفتوح مع نادي الزمالك في حالة عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب " على قناة" أم بي سي مصر":" أحمد أبو الفتوح سيتجمد مع نادي الزمالك في الفترة القادمة ولن يلعب مباريات في الفترة القادمة وأحمد أبو الفتوح وقع على عقود انتقاله إلى نادي زد أف سي".

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء الأحد القادم على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة ببراميدز في كأس مصر النسخة الماضية.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الزمالك وببراميدز في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء يوم 8 نوفمبر على ستاد القاهرة.

