حسام حسن: ما قام به ثلاثي الزمالك خطأ كبير

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أحمد جودة - القاهرة -



قال حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق أن ما قام به الثلاثي مصطفى الزناري وأحمد أبو الفتوح ومحمد صبحي خطأ كبير.

حسام حسن:ما قام به الثلاثي الزناري وفتوح وصبحي خطأ كبير

حسام حسن:أزمة ثلاثي الزمالك الزناري وفتوح وصبحي لن تمر بسلام دون حساب

وصرح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" على قناة " أم بي سي مصر":"خروج ثلاثي الزمالك الزناري وفتوح وصبحي من معسكر الفريق ليلة المباراة كارثة".

وأكمل: "أحمد أبو الفتوح قام بنفس الموقف عندما كنت اتولي القيادة الفنية لنادي سموحة وترك معسكر مباراة أيضًا".

وتابع: "الأهلي والزمالك لا يفرق معاهم أي لاعب غير ملتزم في التدريبات والمعسكرات".

وأضاف: "فنيًا وتكتيكيًا الثلاثي مصطفى الزناري وأحمد أبو الفتوح ومحمد صبحي بغيابهم عن مباراة أثروا على لاعبي نادي الزمالك".

واختتم: "أوسوريو غير موفق حتي الأن مع نادي الزمالك ونتائجه في تراجعه مستمر".

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

