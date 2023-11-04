نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارقام تاريخية من مواجهة الاهلي والمقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود الأهلي للمنافسات المحلية من جديد، وذلك بلقاء قوي أمام المقاولون العرب، والذي سيقام في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويعد لقاء المارد الأحمر أمام الذئاب، أحد اللقاءات العريقة في تاريخ الكرة المصرية.

80 مباراة وسوبر هاتريك أحمد بلال

تقابل الفريقين في 80 مباراة، خلال تاريخ المواجهات، والذي بدأ في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

نحج الأهلي في تحقيق الفوز 57 مرة، أما المقاولون فنجحوا في تحقيق الفوز 7 مباريات، أمًا التعادل فكان الفيصل في 16 مباراة.

وسجل الأهلي في شباك الذئاب 136 هدفا، بينما تلقى 45 هدفا في شباكه

أما أكبر فوز فيعود إلى عام 2002، والذي تفوق فيها الأهلي بنتيجة 6-2، والذي نجح فيها أحمد بلال في تسجيل سوبر هاتريك.

ثلاث مباريات بقيادة شوقي غريب

ولاقى الأهلي المقاولون العرب أمام شوقي غريب 3 مباريات، المباراة الأولى بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في المباراة التي حسمها الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

والثانية في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد

وأخيرا في الدور الثاني من الدوري فاز بها الأهلي برباعية مقابل هدف.

