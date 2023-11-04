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أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا قويًا ضد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

بركات يهاجم أوسوريو ويؤكد: الفرق اتجرأت على الزمالك

وأكد بركات أن أوسوريو يتحمل مسؤولية هزيمة الزمالك أمام زد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره زد، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لو في تثبيت للتشكيل هيكون في انسجام أكبر بين لاعبي الزمالك وهذا الأمر يتحمله أوسوريو، كل ماتش بنلاقي اللاعيبة بتتغير مراكزها".

وتابع: "لاعيبة زد اتجرأت على الزمالك، والزمالك هو اللي اداهم فرصة لكدة".

وأضاف: "طريقة لعب أوسوريو مغامرة كبيرة وتغييراته مش مفهومة".

