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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، يملك شخصية واضحة.

بركات بعد فوز زد على الزمالك: فريق يملك شخصية واضحة

يأتي ذلك بعد فوز فريق زد على نظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة، بهدفين مقابل هدف.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالرغم من أن نادي زد لم يصرف المبالغ الكبرى التي صرفها البعض لكن الإمكانيات موجودة".

وتابع: "6 مباريات لم يخسر زد، وشخصية الفريق ظهرت بوضوح، وليس سهلًا أن تستقبل هدفًا مبكرًا من الزمالك وتعود من بعيد".

