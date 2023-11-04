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أحمد جودة - القاهرة -

أكد المعتصم سالم نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالنادي الأهلي، استحق الخروج من دوري السوبر الإفريقي.

نجم منتخب مصر السابق: خروج مستحق لـ الأهلي من دوري السوبر الإفريقي

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة دوري السوبر الإفريقي على يد صن داونز الجنوب إفريقي، بالتعادل السلبي إيابًا في دور نصف النهائي، والخسارة ذهابًا بهدف.

وأوضح المعتصم سالم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي استحق الخروج من الدوري الإفريقي بناءً على أدائه في البطولة".

وتابع نجم منتخب مصر السابق: "الأهلي لم يحقق أي فوز في دوري السوبر الإفريقي، وهذا يعكس مدى الأداء الضعيف".

واختتم: "الأهلي سهل يدخل فيه هدف، وده ظهر في دوري السوبر الإفريقي بشكل كبير".

