نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عمرو الدرديري يكشف وجهة فتوح المُقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري، مصير أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، عقب الواقعة التي حدثت قبل لقاء زد وخروجه من قائمة الفريق، في المباراة التي أقيمت امس على ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عمرو الدرديري يكشف وجهة فتوح المُقبلة



وصرح عمرو الدرديري عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الشخصي 'تويتر"، قائلًا: " فتوح في زد".

وخرج أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صمته ووجه رسالة غامضة للفريق الأبيض، عقب خروجه من التشكيل الرسمي للفريق، أمام نادي زد في المباراة التي قامت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



ووجه لاعب الزمالك، الرسالة الغامضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابه الشخصي "انستجرام"، صورة تحمل كلمات "قول الحقيقة وإزعاج الناس.. أفضل من الكذب لإرضاء الناس".

