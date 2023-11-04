نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة مع زد في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقبلة، بعد الهزيمة أمام فريق زد بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة أبناء ميت عقبة المقبلة في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر

وتنقل أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر في مصر والشرق الأوسط.