نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، قبل انطلاق منافسات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 والتي تشهد العديد من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ترتيب فرق دوري نايل 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم والتي تشهد مباريات هامة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي برصيد 13 نقطة.

فيما يأتي فريق مودرن فيوتشر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 12 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 12 نقطة

4- الاتحاد السكندري 11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 9 نقاط

6- الزمالك 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

9- إنبي 7 نقاط

10- طلائع الجيش 7 نقاط

11- الأهلي 6 نقاط

12- بلدية المحلة 5 نقاط

13- الجونة 5 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون العرب نقطتين

18- البنك الأهلي دون نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.