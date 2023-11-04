نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024 حتى الآن، قبل انطلاق مباريات اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، جدول ترتيب هدافي الدوري العام قبل انطلاق مباريات اليوم السبت.

ويتصدر مابولولو نجم فريق الاتحاد السكندري، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي برصيد 6 أهداف.

فيما يأتي اللاعب مصطفى زيكو نجم فريق زد إف سي، في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري العام برصيد 5 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2023-2024

مابولولو "الاتحاد السكندري" 6 أهداف.

مصطفى زيكو "زد" 5 أهداف.

أحمد بلحاج "الجونة" 4 أهداف.

بيرسي تاو "الأهلي" 4 أهداف.

حسام أشرف "بلدية المحلة" 4 أهداف.

أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" 4 أهداف.

أحمد سيد زيزو "الزمالك" 3 أهداف.

فادي فريد "سموحة" 3 أهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.