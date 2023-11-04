نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة البوندزليجا.. موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل أسود الفيستيفاليا في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويتواجد العملاق البافاري في وصافة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبعة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يتواجد أسود الفيستيفاليا المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة بايرن ميونيخ أمام بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

تبدأ أحداث مباراة مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ أمام بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

تذاع مباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.