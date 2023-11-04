نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ودورتموند في قمة الدوري الالماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي بايرن ميونيخ بقيادة مدربه توماس توخيل مع غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بقيادة إيدين تيرزيتش اليوم السبت الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في الجولة العاشرة من الدوري الألماني "البوندسليجا".

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

تنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، كيم مين-جاي، ماتياس دي ليخت، نصير مزراوي.

خط الوسط: كورنراد لايمر، كيميش، جمال موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين، كينجسلي كومان، ليروي ساني.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

حراسة المرمى جريجور كوبيل.

خط الدفاع: ماريوس وولف، نيكلاس سولي، ماتس هوميلس، جوليان رايرسون.

خط الوسط: سابيتزر، إيمري تشان، يوليان براندات.

خط الهجوم: مالين، هيلير، كريم أديمي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.