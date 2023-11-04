نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الالماني والهدافون قبل قمة السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الألماني والهدافين قبل مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البوندسليجا.

ويستضيف ملعب "سيجنال إيدونا بارك" مساء اليوم السبت 4-11-2023، مواجهة منتظرة من قِبل الجماهير الشغوفة بمشاهدة الديربيات، حيث يواجه بايرن ميونيخ غريمه التقليدي اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

1- ليفركوزن: 25 نقطة.

2- بايرن ميونيخ: 23 نقطة.

3- شتوتجارت: 21 نقطة.

4- بروسيا دورتموند: 21 نقطة.

5- آر بي ليبزيج: 20 نقطة.

6- هوفنهايم: 18 نقطة.

7- آينتراخت: 14 نقطة.

8- فرايبورج: 13 نقطة.

9- فولفسبورج: 12 نقطة.

10- أوجسبورج: 11 نقطة.

11- بروسيا مونشنجلادباخ: 9 نقاط.

12- فيردر برلين: 9 نقاط.

13- بوخوم: 8 نقاط.

14- هايدينهايم: 7 نقاط.

15- دارمشتان: 7 نقاط.

16- يونيون برلين: 6 نقاط.

17- كولون: 4 نقاط.

18- ماينتس: 3 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

سيرهو جيراسي، شتوتجارت: 14 هدف.

هاري كين، بايرن ميونيخ: 12 هدف.

ليروي ساني، بايرن ميونيخ: 8 أهداف.

جوناس ويند، فولفسبورج: 8 أهداف.

لويس أوبيندا، ليبزيج: 7 أهداف.

فيكتور بونيفاس، ليفركوزن: 6 أهداف.

ماكسيمليان بيير، هوفنهايم: 5 أهداف.

جوناس هوفمان، ليفركوزن: 5 أهداف.

إرميدين ديميروفيتش، أوجسبورج: 5 أهداف.

إرين دينكسي، هايدنهايم: 5 أهداف.