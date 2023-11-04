نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام، في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في البريميرليج

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فولهام، اليوم السبت 4 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب كرافن كوتيج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام

وستذاع وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام، يوم السبت المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل مباراة اليوم

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليا في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.