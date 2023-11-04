نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم السبت 4 نوفمبر، منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بأول سبعة مباريات في الجولة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق مباريات اليوم في المسابقة.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- توتنهام هوتسبير 26 نقطة.

2- أرسنال 24 نقطة.

3- مانشستر سيتي 24 نقطة.

4- ليفربول 23 نقطة.

5- أستون فيلا 22 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد 17 نقطة.

7- برايتون 17 نقطة.

8- مانشستر يونايتد 15 نقطة.

9- وست هام يونايتد 14 نقطة.

10- برينتفورد 13 نقطة.

11- تشيلسي 12 نقطة.

12- ولفرهامبتون 12 نقطة.

13- كريستال بالاس 12 نقطة.

14- فولهام 12 نقطة.

15- إيفرتون 10 نقاط.

16- نوتينجهام فورست 10 نقاط.

17- بورنموث 6 نقاط.

18- لوتون تاون 5 نقاط.

19- بيرنلي 4 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد نقطة وحيده.