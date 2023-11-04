نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف النني.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي آرسنال على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام نيوكاسل، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-24.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال ضد نيوكاسل، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، في الأسبوع الحادي عشر من البريميرليج.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - بن وايت

خط الوسط: كاي هافيرتز- ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - بوكايو ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.