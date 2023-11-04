نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال ضد نيوكاسل، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، في الأسبوع الحادي عشر من البريميرليج.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.