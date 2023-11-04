نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة مع نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، على ملعب أنويتا الصعب، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

وكان فريق برشلونة قد تلقى الهزيمة على يد غريمه التقليدي ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد

في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينجو مارتينيز - بالدي.

في خط الوسط: جوندوجان - جافي - بيدري.

في خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني، كما سيتم بث مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حسن العيدروس.