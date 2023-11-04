نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة مع نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، على ملعب أنويتا الصعب، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

وكان فريق برشلونة قد تلقى الهزيمة على يد غريمه التقليدي ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

1-- ريال مدريد، 28 نقطة.

2 جيرونا، 28 نقطة.

3 أتلتيكو مدريد، 25 نقطة.

4 برشلونة، 24 نقطة.

5 ريال سوسيداد، 19 نقطة.

6 أتلتيك بلباو، 18 نقطة.

7 ريال بيتيس، 17 نقطة.

8 رايو فاييكانو، 17 نقطة.

9 فالنسيا، 15 نقطة.

10 لاس بالماس، 14 نقطة.

11 أوساسونا، 13 نقطة.

12 فياريال، 12 نقطة.

13 خيتافي، 12 نقطة.

14 إشبيلية، 10 نقاط.

15 قادش، 10 نقاط.

16 مايوركا، 9 نقاط.

17 ألافيس، 9 نقاط.

18 سيلتا فيجو، 6 نقاط.

19 غرناطة، 6 نقاط.

20 ألميريا، 3 نقاط.