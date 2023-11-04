نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل لقاءات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة مع نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، على ملعب أنويتا الصعب، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

وكان فريق برشلونة قد تلقى الهزيمة على يد غريمه التقليدي ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويواصل النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام جناح فريق ريال مدريد؛ صدارته بجدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

جود بيلينجهام، ريال مدريد، 10 أهداف.

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف.

أرتيم دوفبيك، جيرونا، 5 أهداف.

خوسيلو، ريال مدريد، 5 أهداف.

كوبو، ريال سوسيداد، 5 أهداف.

ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.

بورخا مايورال، خيتافي، 5 أهداف.

بريان، غرناطة، 5 أهداف.