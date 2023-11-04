نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ريال سوسيداد، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة بنظيره ريال سوسيداد يوم السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب أنويتا، في الأسبوع الثاني عشر من الليجا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الليجا هذا الموسم برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة Bein sports HD 1.