نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الزمالك في نوفمبر.. تصحيح المسار في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض "دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في شهر نوفمبر الجاري، والذي يأتي على رأسهم مواجهات دوري نايل لتصحيح مساره بعد النتائج السلبية والهزائم التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

مبارايات الزمالك في شهر نوفمبر

• الزمالك ضد بيراميدز: الأربعاء 8 نوفمبر في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

• الزمالك ضد أبوسليم: الأحد 26 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

• الزمالك ضد مودرن فيوتشر: الأربعاء 29 نوفمبر، في إطار منافسات بطولة دوري نايل وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في شهر نوفمبر

مبارايات دوري نايل تنقل عبر شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المصرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة الدوري المصري في جميع أرجاء الجمهورية، لذلك يمكنكم مشاهدة مواجهات نادي الزمالك في شهر نوفمبر عبر قناة أون تايم اسبورتس 1.

أما في كأس الكونفدرالية الأفريقية، فتنقل مباريات نادي الزمالك عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة البطولة الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.